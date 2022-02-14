Реакцію Байдена на запрошення Зеленського відвідати Київ дізнався CNN

Президент США Джо Байден. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n167011-reakciu-baydena-na-zaproshennya-zelenskogo-vidvidaty-kyyiv-diznavsya-cnn.html

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Президент США Джо Байден відреагував на запрошення українського президента Володимира Зеленського відвідати Україну.

На це запрошення позитивної відповіді від Байдена не послідкувало. У Вашингтоні нібито заявили, що поїздка глави Білого дому в Україну вкрай малоймовірна. Про це повідомив американський телеканал CNN.

В Офісі президента України процитували Зеленського та його заклик до глави США приїхати до Києва.

Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, які є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації, — зазначив Зеленський.



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Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Український лідер подякував Байдену за підтримку та запросив його відвідати Україну з візитом.

Джерело: CNN