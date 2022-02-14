Появились реакции на скандальное заявление Пристайко по НАТО, фото: 360tv.ru

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В МИД Украины утверждают, что опубликованные BBC слова украинского посла Вадима Пристайко о возможности рассмотрения Украиной отказа от вступления в НАТО — «вырваны из контекста».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Николенко подчеркнул, что никаких решений во внешней политике Украины не может быть принято вопреки Конституции, в которой закреплен курс на членство нашего государства в Евросоюзе и НАТО.

Безусловно ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями, — отметил Николенко. — В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности.

По словам Николенко, лучшей гарантией был бы немедленный прием Украины в НАТО.

Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, следовательно, поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей, — добавил он.

Впоследствии сам Пристайко разъяснил свое заявление.

Он подчеркнул, что курс Украины на вступление в НАТО есть в Конституции и «никаких изменений сейчас нет», сообщает издание «Европейская правда».

Но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО — потому что мы не члены семьи, — подчеркнул посол.

По его словам, Украина готова идти на компромиссы, чтобы «избежать войны прямо сейчас».

Но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. Что касается НАТО, то сейчас мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас, — добавил Пристайко.

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Напомним, в недавнем интервью BBC Radio 5 Пристайко предположил, что Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Источник: МИД, «Европейская правда»