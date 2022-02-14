Ситуация с распространением ковида в Украине стабилизировалась. Фото: khoda.gov.ua

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Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась после четырех недель стремительного роста новых случаев.

За прошедшую неделю медики зарегистрировали 235 тыс. 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 тыс. 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей. В то же время за неделю больше всего выросло количество новых случаев на территории Киева. Об этом 14 февраля на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов. На 38% меньше стали болеть в Винницкой области и на 37% В Ивано-Франковской. Однако в Киеве за последние семь дней на 51% выросло количество новых заражений.

Глава Минздрава добавил, что летальность от коронавирусной болезни снизилась в три раза по сравнению с «Дельта"-волной, и в два раза, по сравнению со средним значением в 2020 году. Сейчас 24 из 25 регионов Украины уже вакцинировали по крайней мере 1 дозой более 40% взрослого населения, 10 регионов Украины — более 50%. Ляшко подчеркнул, что антилидерами по вакцинации населения остаются регионы запада Украины. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области с уровнем вакцинации по крайней мере одной дозой в 36−44% взрослого населения.

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Напомним, 13 февраля в Украине ковидом заболели 16 тыс. 993 украинцев. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 тыс. 270 человек, а 142 больных скончались.