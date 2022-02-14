Ситуація з поширенням ковіду в Україні стабілізувалася. Фото: khoda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n167021-koronu-stabilizuvaly-ale-ne-zbyly-lyashko-video.html

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Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася після чотирьох тижнів стрімкого зростання нових випадків.

За минулий тиждень медики зареєстрували 235 тис. 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 тис. 600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас за тиждень найбільше зросла кількість нових випадків на території Києва. Про це 14 лютого на онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев’яти регіонів. На 38% менше стали хворіти у Вінницькій області та на 37% в Івано-Франківській. Однак у Києві за останні сім днів на 51% зросла кількість нових інфікувань.

Глава МОЗ додав, що летальність від коронавірусної хвороби знизилась втричі, у порівнянні з «Дельта"-хвилею, та вдвічі, у порівнянні з середнім значенням у 2020 році. Зараз 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні 1 дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України — понад 50%. Ляшко наголосив, що антилідерами з вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області з рівнем вакцинації принаймні одною дозою у 36−44% дорослого населення.

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Нагадаємо, 13 лютого в Україні на ковід захворіли 16 тис. 993 українців. Також за минулу добу були госпіталізовані 2 тис. 270 осіб, а 142 хворих померли.