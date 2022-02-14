Авиакомпании не спешат отменять рейсы в Украину, в аэропортах без паники

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Зарубежные авиакомпании, несмотря на слухи о возможном обострении военного конфликта между Россией и Украиной, продолжают полеты в Киев.

Это следует из данных сайта аэропорта «Борисполь». Аэропорт работает в штатном режиме, «практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений», говорится в сообщении аэропорта.

Исключением является нидерландская KLM, которая отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. Решение о приостановлении полетов было принято после того, как МИД Нидерландов ввел красный уровень опасности поездок в Украину и рекомендовал своим гражданам отказаться от посещения страны, сообщало ранее издание De Telegraaf со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

Qatar Airways отменила рейс в понедельник, «поскольку он будет выполняться по расписанию на большем воздушном судне», отмечает «Борисполь». Flydubai с 14 по 28 февраля скорректировала время прибытия и отправки рейсов в Киев.

Другие иностранные авиакомпании пока не отменяют полеты в Украину.

Рассматривается вопрос об остановке предоставления услуг, но сейчас ни одно решение не было принято, — сообщил представитель немецкой Lufthansa. Вместе с властями мы постоянно следим за ситуацией в Украине и при необходимости вносим коррективы в наш план полетов, — сообщили в Austrian Airlines. LOT Polish Airlines находится в постоянном контакте как с Министерством иностранных дел, с местными дипломатическими представительствами, так и с авиационными регуляторами. Мы будем следовать всем рекомендациям учреждений, ответственных за гражданскую авиацию, — отметил представитель LOT.

В airBaltic также сообщили, что «постоянно оценивают текущую ситуацию и придерживаются рекомендаций официальных властей».

Turkish Airlines пока еще сохраняет полетную программу в города Украины, в то же время компания предложила своим пассажирам возвращение и обмен билетов на рейсы с 13 по 28 февраля.

Международный аэропорт Борисполь и аэропорт «Киев» имени И. И Сикорского, известный как «Жуляны», продолжают работать в штатном режиме. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой аэропортов.

Например, на онлайн-табло аэропорта «Киев» («Жуляны») на 13−15 февраля отметки об отмене рейсов на момент выхода новости отсутствуют.

История вопроса

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в воскресенье, 13 февраля, принял решение выделить из резервного фонда 16,63 млрд. грн Министерству инфраструктуры для стабилизации ситуации на рынке авиаперевозок.

Указанные средства Мининфраструктуры будут использоваться для страховых компаний, лизинговых компаний, компаний-перестраховщиков и авиаперевозчиков с использованием эскроу-счетов.

Ранее отечественные авиаперевозчики 12−13 февраля получили письма от страховых компаний, которые с 14 февраля прекратят страхование самолетов в воздушном пространстве Украины.

Учитывая, что почти весь коммерческий флот отечественных авиаперевозчиков находится в эксплуатации на условиях лизинга, ряд лизингодателей уже обратился в авиакомпании с требованием вывести воздушные суда с территории Украины.

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В результате с 15 февраля могла быть остановлена ​​деятельность отечественных авиаперевозчиков, а 30 тыс. украинских туристов не смогли бы вернуться из-за границы.

Например, 12 февраля лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании SkyUp о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев.