Авіакомпанії не поспішають скасовувати рейси в Україну, в аеропортах без паніки

https://racurs.ua/ua/n167020-aviakompaniyi-ne-pospishaut-skasovuvaty-reysy-v-ukrayinu-v-aeroportah-bez-paniky.html

Ракурс

Закордонні авіакомпанії, незважаючи на чутки про можливе загострення військового конфлікту між Росією та Україною, продовжують польоти до Києва.

Це випливає з даних сайту аеропорту «Бориспіль». Аеропорт працює у штатному режимі, «практично всі рейси проходять за розкладом і без змін», йдеться у повідомленні летовища.

Винятком є ​​нідерландська KLM, яка скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого. Рішення про призупинення польотів було ухвалено після того, як МЗС Нідерландів надало Україні червоний рівень небезпеки поїздок і рекомендувало своїм громадянам відмовитися від відвідування країни, повідомляло раніше видання De Telegraaf з посиланням на офіційного представника авіакомпанії.

Qatar Airways скасувала рейс у понеділок, «оскільки він виконуватиметься за розкладом на більшому повітряному судні», зазначає «Бориспіль». Flydubai з 14 по 28 лютого скоригувала час прибуття та відправлення рейсів до Києва.

Інші іноземні авіакомпанії поки що не скасовують польоти на Україну.

Розглядається питання про зупинення надання послуг, але нині жодного рішення не було прийнято, — повідомив представник німецької Lufthansa. Разом із владою ми постійно стежимо за ситуацією в Україні і за необхідності вносимо корективи до нашого плану польотів, — повідомили в Austrian Airlines. LOT Polish Airlines перебуває у постійному контакті як з Міністерством закордонних справ, місцевими дипломатичними представництвами, так і з авіаційними регуляторами. Ми слідуватимемо всім рекомендаціям установ, відповідальних за цивільну авіацію , — зазначив представник LOT.

У airBaltic також повідомили, що «постійно оцінюють поточну ситуацію і дотримуються рекомендацій офіційної влади».

Turkish Airlines поки що теж зберігає польотну програму до міст України, натомість компанія запропонувала своїм пасажирам повернення та обмін квитків на рейси з 13 по 28 лютого.

Міжнародний аеропорт Бориспіль та аеропорт «Київ» імені І. І Сікорського, відомий як «Жуляни», продовжують працювати у штатному режимі. Відповідну заяву розповсюдили прес-служби аеропортів.

Наприклад, на онлайн-табло аеропорту «Київ» («Жуляни») на 13−15 лютого відмітки про скасування рейсів станом на момент виходу новини відсутні.

Історія питання

Кабінет міністрів на позачерговому закритому засіданні у неділю, 13 лютого, ухвалив рішення виділити з резервного фонду 16,63 млрд грн Міністерству інфраструктури для стабілізації ситуації на ринку авіаперевезень. Вказані кошти Мінінфраструктури буде використовувати для страхових компаній, лізингових компаній, компаній-перестрахувальників та авіаперевізників з використанням ескроу-рахунків.