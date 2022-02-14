Гривня знецінилася на фоні чуток про війну. Фото:

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Ракурс

Курс української гривні на валютному ринку стрибнув вгору на фоні чуток про можливе вторгнення Росії в Україну.

Якщо ще вранці Національний банк встановив курс долара на рівні 28 грн, то зараз на міжбанку долар виріс до 28,7 грн і явно не збирається зупинятися. Водночас, від долара не відстає і євро — його вартість злетіла вже до 32 грн. Однак панікувати громадянам не варто. Експерти прогнозують, що коливання курсу триватимуть приблизно до 20 чисел лютого, після чого гривня опуститься до звичного діапазону — 26,5−27 грн за 1 дол. Про це повідомляє ресурс «Мінфін».

Зазначається, що на курс також впливатиме поведінка нерезидентів та місцевих гравців. Очікується, що нерезиденти продовжать вихід із українських паперів і не лише через чутки про агресію, а й через майбутню зміну політики Федеральної резервної системи США вже в березні цього року, а то й раніше.

Свою роль зіграють й інтервенції Нацбанку. На думку фінансових фахівців, регулятору в будь-якому випадку треба жорстко гасити будь-які спроби розгойдати курс і в нього є для цього всі можливості. Експерти впевнені, що НБУ зараз впорається з ситуацією і не довго чекатиме з проведенням інтервенцій.

Курс української гривні також залежатиме від реакції населення. Зараз громадяни не скуповують валюту за будь-яким курсом і черг поруч із обмінниками не спостерігається. А частина людей навіть сподівається на цьому заробити та здає валюту.

Активність учасників торгів у понеділок за прогнозами «Мінфіну» перебуватиме в межах 460−650 угод при загальній сумі операцій у межах до 170−260 млн дол.

У понеділок, 14 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, зріс на 36,55 коп. та становить 28,19 грн. Курс продажу виріс на 85,75 коп. та складає 28,9535 грн. Мінімальний курс купівлі долара у банках становив — 27,9 грн, максимальний — 28,45 грн. Для продажу мінімальний курс — 28,55 грн, максимальний — 29,25 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 31,1 коп. та становить 31,9465 грн. Середній курс продажу виріс на 86,25 коп. та становить 32,933 грн. Мінімальний курс покупки для євро становив — 31,7 грн, максимальний — 32,25 грн. Для продажу мінімальний курс — 32,49 грн, максимальний — 33,25 грн.

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Нагадаємо, 14 лютого курс гривні встановлений на рівні 28,03 грн за 1 дол. Вартість долара зросла на 16 копійок після зниження напередодні. У попередній банківський день, 11 лютого, курс становив 27,87 грн за 1 дол.

Джерело: «Мінфін»