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Ракурс
Гугл випустив інтелектуальний дудл до Дня святого Валентина. Скріншот

Гугл випустив інтелектуальний дудл до Дня святого Валентина (ФОТО)

14 лют 2022, 12:52
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Новий doodle (дудл) американська корпорація Google (Гугл) 14 лютого 2022 року присвятила до Дня святого Валентина.

Пошуковий гігант представив дудл-гру, присвячену Дню закоханих. Головні герої дудла — два закоханих хом’ячка. Завдання користувача полягає в тому, щоб допомогти тваринам знайти один одного. Про це повідомляється в офіційному блозі Гугла.

Користувачеві необхідно провести хом’яків через лабіринт, рухаючи важелі. Час для виконання цього дудла — до тих пір, поки логотип Google не набуде звичного вигляду. Тобто приблизно 30 секунд.

Іноді любов застає вас зненацька. Вона може бути сповнена поворотів, але, попри всі злети і падіння, вона може об'єднати світ (не залежно від виду), — йдеться в описі дудла.



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Нагадаємо, у січні корпорація Гугл випустила зображення до 80-річчя видатного вченого Стівена Хокінга. Цей дудл зробили в незвичайному відеоформаті.

Джерело: Ракурс


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