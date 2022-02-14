Когда Россия выведет войска из Беларуси — версия Лукашенко

https://racurs.ua/n167028-kogda-rossiya-vyvedet-voyska-iz-belarusi-versiya-lukashenko.html

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным решит, когда военная группировка РФ покинет территорию Беларуси.

Его слова 14 февраля приводит госинформагенство Беларуси «Белта». Заявление Лукашенко прозвучало на его встрече с украинским политиком, экс-спикером Рады Александром Морозом.

Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают войска на нашу границу, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Возникает резонный вопрос: вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория, — заявил Лукашенко.



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Он добавил, что в ближайшее время намерен встретиться с Путиным.

Напомним, что с 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные учения вооруженных сил Беларуси и РФ «Союзная решительность». Россияне собрали рядом с границами Украины мощную военную группировку, которая является частью войск, угрожающих Киеву в эти месяцы.