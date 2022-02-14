Мороз у Лукашенко — Беларусь развивается, а Украина в «красном отделении»

https://racurs.ua/n167031-moroz-u-lukashenko-belarus-razvivaetsya-a-ukraina-v-krasnom-otdelenii.html

Ракурс

Александр Мороз, экс-спикер Верховной Рады Украины, приехал к самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко.

Об их встрече в Минске сообщили государственные СМИ, а «Пул первого» обнародовал фрагмент видео разговора.

Мороз напомнил, что многие украинцы выбирают для жизни Беларусь: 200 тыс. граждан прописались и живут теперь в ближнем зарубежье.

В течение четырех месяцев я уже во второй раз в Беларуси. То, что я вижу, это не с чем сравнивать. Потому что есть ощущение, что государство развивается и развивается успешно, — сказал Мороз.

Экс-спикер Рады рассказал Лукашенко о своей книге, написанной в больнице — «В красном отделении». Украинский политик считает, что в «красном отделении» на сегодняшний день очутилась вся Украина, а главный диагноз Украины, по его мнению, «это безгосударственность и зависимость от внешнего управления».

Лукашенко, риторика которого в последние месяцы часто была антиукраинской, заявил о «непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной».

Мы родные люди, соседи. Это от Бога. И все это сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей, — заявил Лукашенко.

Напомним, что в годы СССР Мороз работал на разных должностях в советских партийных органах в Украине, занимал должность секретаря Киевского областного союза профсоюзов, заведовал аграрным отделом Киевского обкома Коммунистической партии Украины.

В 1990—2007 годах Мороз был народным депутатом Верховной Рады Украины. Занимал должность председателя Верховной Рады II и V созывов и возглавлял Соцпартию. На политическую пенсию Мороз ушел после заключения так называемой «широкой коалиции» с Партией регионов в 2006 году.

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СПУ сформировала новую коалицию, не выйдя из коалиции из БЮТ и НСНУ. Это позже привело к роспуску Рады президентом и спровоцировало досрочные выборы. В 2007 году Социалистическая партия не прошла в парламент.

«Ракурс» сообщал, что на встрече с Морозом Лукашенко заявил, что только им с президентом России Владимиром Путиным решать, когда войска РФ покинут территорию Беларуси.