На состав микрофлоры кишечника влияют взаимоотношения микробов между собой

Ученые установили, от чего зависит состав микробиомы кишечника, фото: Институт Карнеги

https://racurs.ua/n167030-na-sostav-mikroflory-kishechnika-vliyaut-vzaimootnosheniya-mikrobov-mejdu-soboy.html

Ракурс

Микробиом кишечника — это экосистема, состоящая из сотен и тысяч видов микробов, живущих в организме человека. Эти популяции микроорганизмов влияют на здоровье, фертильность и даже на долголетие.

Несмотря на важность микробиома для здоровья, остается до конца не раскрытым вопрос, как формируется его состав. Шаг к его решению сделала международная группа ученых, сообщает пресс-служба Института Карнеги (США).

Оказалось, что кроме генов и диеты на состав микрофлоры влияют и взаимоотношения микробов между собой.

К такому выводу ученые пришли в результате экспериментов с генетически идентичными мухами дрозофилами, выращенными в одинаковых условиях.

Сначала эти мухи были без бактерий и им вместе с едой скармливали одинаковые количества известных бактериальных штаммов. Можно было бы ожидать, что микрофлора у них будет одинаковой, однако она отличалась — виды приживающихся бактерий отличались в зависимости от особей подопытных мух.

Поэтому ученые попытались подобрать математическую модель, описывающую формирование микрофлоры.

Оказалось, что в этом процессе играют роль факторы, касающиеся того, как бактерии взаимодействуют между собой и которые ученые пока не вполне понимают. Именно эти отношения между разными видами бактерий могут способствовать или мешать «колонизации» ими кишечника.

.

Бактериальная колонизация зависит от ряда сложных факторов, которые мы только начинаем понимать, — отмечают исследователи. — Например, мы показали, что некоторые группы видов способствуют колонизации друг друга и, следовательно, с большей вероятностью сосуществуют.

Если учесть, что человеческая микрофлора сложнее мушиной, то у людей взаимоотношения между разновидностями бактерий могут играть еще большую роль. И это нужно учитывать, когда речь идет о бактериальной терапии, подчеркивают ученые.