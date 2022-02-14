На состав микрофлоры кишечника влияют взаимоотношения микробов между собой

На состав микрофлоры кишечника влияют взаимоотношения микробов между собойhttps://racurs.ua/n167030-na-sostav-mikroflory-kishechnika-vliyaut-vzaimootnosheniya-mikrobov-mejdu-soboy.htmlРакурс
Микробиом кишечника — это экосистема, состоящая из сотен и тысяч видов микробов, живущих в организме человека. Эти популяции микроорганизмов влияют на здоровье, фертильность и даже на долголетие.
Несмотря на важность микробиома для здоровья, остается до конца не раскрытым вопрос, как формируется его состав. Шаг к его решению сделала международная группа ученых, сообщает пресс-служба Института Карнеги (США).
Оказалось, что кроме генов и диеты на состав микрофлоры влияют и взаимоотношения микробов между собой.
К такому выводу ученые пришли в результате экспериментов с генетически идентичными мухами дрозофилами, выращенными в одинаковых условиях.
Сначала эти мухи были без бактерий и им вместе с едой скармливали одинаковые количества известных бактериальных штаммов. Можно было бы ожидать, что микрофлора у них будет одинаковой, однако она отличалась — виды приживающихся бактерий отличались в зависимости от особей подопытных мух.
Поэтому ученые попытались подобрать математическую модель, описывающую формирование микрофлоры.
Оказалось, что в этом процессе играют роль факторы, касающиеся того, как бактерии взаимодействуют между собой и которые ученые пока не вполне понимают. Именно эти отношения между разными видами бактерий могут способствовать или мешать «колонизации» ими кишечника.
Бактериальная колонизация зависит от ряда сложных факторов, которые мы только начинаем понимать, — отмечают исследователи. — Например, мы показали, что некоторые группы видов способствуют колонизации друг друга и, следовательно, с большей вероятностью сосуществуют.
Если учесть, что человеческая микрофлора сложнее мушиной, то у людей взаимоотношения между разновидностями бактерий могут играть еще большую роль. И это нужно учитывать, когда речь идет о бактериальной терапии, подчеркивают ученые.