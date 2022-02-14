На склад мікрофлори кишечника впливають взаємовідносини мікробів між собою

На склад мікрофлори кишечника впливають взаємовідносини мікробів між собоюhttps://racurs.ua/ua/n167030-na-sklad-mikroflory-kyshechnyka-vplyvaut-vzaiemovidnosyny-mikrobiv-mij-sobou.htmlРакурс
Мікробіом кишечника — це екосистема, що складається з сотень і тисяч видів мікробів, що живуть в організмі людини. Ці популяції мікроорганізмів впливають на людське здоров’я, фертильність і навіть на довголіття
Попри важливість мікробіому для здоров’я, залишається до кінця не розкритим питання, як саме формується його склад. Крок до його розв’язання зробила міжнародна група вчених повідомляє прес-служба Інституту Карнегі (США).
Виявилося, що, крім генів та дієти, на склад мікрофлори впливають і взаємини мікробів між собою.
Такого висновку учені дійшли в результаті експериментів з генетично ідентичними мухами дрозофілами, вирощеними в однакових умовах.
Спочатку ці мухи були без бактерій і їм разом з їжею згодовували однакові кількості відомих бактеріальних штамів. Можна було б очікувати, що мікрофлора у них буде однаковою, проте вона відрізнялася — види бактерій, які приживалися, відрізнялися залежно від особин піддослідних мух.
Тож учені спробували підібрати математичну модель, яка описувала б формування мікрофлори.
Виявилося, що в цьому процесі відіграють роль фактори, які стосуються того, як бактерії взаємодіють між собою і які наразі учені не цілком розуміють. Саме ці відносини між різними видами бактерій можуть сприяти або заважати «колонізації» ними кишечника.
Бактеріальна колонізація залежить від ряду складних факторів, які ми тільки починаємо розуміти, — наголошують дослідники. — Наприклад, ми показали, що деякі групи видів сприяють колонізації один одного і, отже, з більшою ймовірністю співіснують.
Якщо врахувати, що людська мікрофлора складніша за мушину, то в людей взаємини між різновидами бактерій можуть грати ще більшу роль. І це потрібно враховувати, коли йдеться про бактеріальну терапію, наголошують учені.