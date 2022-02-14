На склад мікрофлори кишечника впливають взаємовідносини мікробів між собою

Учені встановили,від чого залежить склад мікробіоми кишечника, фото: Інститут Карнегі

https://racurs.ua/ua/n167030-na-sklad-mikroflory-kyshechnyka-vplyvaut-vzaiemovidnosyny-mikrobiv-mij-sobou.html

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Мікробіом кишечника — це екосистема, що складається з сотень і тисяч видів мікробів, що живуть в організмі людини. Ці популяції мікроорганізмів впливають на людське здоров’я, фертильність і навіть на довголіття

Попри важливість мікробіому для здоров’я, залишається до кінця не розкритим питання, як саме формується його склад. Крок до його розв’язання зробила міжнародна група вчених повідомляє прес-служба Інституту Карнегі (США).

Виявилося, що, крім генів та дієти, на склад мікрофлори впливають і взаємини мікробів між собою.

Такого висновку учені дійшли в результаті експериментів з генетично ідентичними мухами дрозофілами, вирощеними в однакових умовах.

Спочатку ці мухи були без бактерій і їм разом з їжею згодовували однакові кількості відомих бактеріальних штамів. Можна було б очікувати, що мікрофлора у них буде однаковою, проте вона відрізнялася — види бактерій, які приживалися, відрізнялися залежно від особин піддослідних мух.

Тож учені спробували підібрати математичну модель, яка описувала б формування мікрофлори.

Виявилося, що в цьому процесі відіграють роль фактори, які стосуються того, як бактерії взаємодіють між собою і які наразі учені не цілком розуміють. Саме ці відносини між різними видами бактерій можуть сприяти або заважати «колонізації» ними кишечника.

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Бактеріальна колонізація залежить від ряду складних факторів, які ми тільки починаємо розуміти, — наголошують дослідники. — Наприклад, ми показали, що деякі групи видів сприяють колонізації один одного і, отже, з більшою ймовірністю співіснують.

Якщо врахувати, що людська мікрофлора складніша за мушину, то в людей взаємини між різновидами бактерій можуть грати ще більшу роль. І це потрібно враховувати, коли йдеться про бактеріальну терапію, наголошують учені.