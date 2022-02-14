Китай и РФ предложили альтернативу мировому лидерству США. Фото:

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Ракурс

Ситуация вокруг Украины может определить новую эру геополитики.

Американский президент Джо Байден, вероятно, надеялся на президентство, что будет таким же спокойным, как и его характер. Он хотел быть популярным лидером страны. Сначала Байден сосредоточился на внутреннем возрождении США и не ожидал опасной глобальной конфронтации с Россией или Китаем. Однако глава Соединенных Штатов столкнулся с одним из самых серьезных глобальных кризисов в современной истории. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что эти исторические эхо подчеркивают высокие ставки для политиков перед угрозой крупнейшего вторжения на европейскую территорию со времен Второй мировой войны. Последствия резонируют далеко за пределами европейского континента.

Между тем РФ и Китай сделали совместное заявление, стремящиеся к «новой эре» на замену глобальной повестке, сформированной под лидерством США. Угроза российского вторжения в Украину является потенциальным первым пунктом этого сотрудничества. Сообщается, что Соединенные Штаты не будут воевать с Россией, защищая государство, которое не является членом НАТО. Но сдержать новую агрессию РФ Белый дом пытается потенциальными санкциями.

Издание также пишет, что противостояние Запада и РФ вокруг Украины стало примером политики сдерживания и ее границ. Ставки обратно пропорциональны для Соединенных Штатов и России. На первый взгляд может казаться, что для США Украина имеет меньшее значение, поскольку страна расположена далеко в географическом плане. Этот дисбаланс интересов подтолкнул Путина к большему риску, предполагая, что Байден, вероятно, не будет готов к эскалации.

Отношение Путина к Украине граничит с одержимостью, и, по некоторым сообщениям, это вызывает беспокойство даже военных лидеров вокруг главы Кремля. Когда в начале ноября директор ЦРУ Уильям Бернс впервые столкнулся с информацией разведки США относительно планирования российского вторжения в Украину, то сказал, что Путин имеет некоторые ошибочные представления о том, что захватчиков будут приветствовать как «освободителей», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что в Китае понимают, какой вред вторжения РФ в Украину может нанести мировым энергетическим рынкам и экономическому росту. Однако в совместном заявлении не были учтены эти риски.

В совместном заявлении Пекин и Москва также пообещали, что обе страны будут бороться с Соединенными Штатами на глобальных регуляторных форумах, таких как Международный союз телекоммуникаций, где предложат собственные правила информационной сферы.

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Напомним, Украина созвала срочную встречу с Россией всеми государствами-участниками ОБСЕ. Встреча инициирована в связи с тем, что Украина не получила от Российской Федерации ответа на запрос по механизму уменьшения рисков, направленным в связи с маневрами ее сил.

Источник: The Washington Post