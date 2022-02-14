Китай та РФ запропонували альтернативу світовому лідерству США. Фото:

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Ситуація довкола України може визначити нову еру геополітики.

Американський президент Джо Байден, ймовірно, сподівався на президентство, що буде таким же спокійним, як і його характер. Він хотів бути популярним лідером країни. Спочатку Байден зосередився на внутрішньому відродженні США і не очікував небезпечної глобальної конфронтації з Росією чи Китаєм. Однак глава Сполучених Штатів зіштовхнувся з однією з найбільш серйозних глобальних криз у сучасній історії. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що ці історичні відлуння підкреслюють високі ставки для політиків перед загрозою найбільшого вторгнення на європейську територію з часів Другої світової війни. Наслідки резонують далеко за межами європейського континенту.

Тим часом РФ та Китай зробили спільну заяву, що прагнуть до «нової ери» на заміну глобальному порядку, сформованого під лідерством США. Загроза російського вторгнення в Україну є потенційним першим пунктом цієї співпраці. Повідомляється, що Сполучені Штати не будуть воювати з Росією, захищаючи державу, яка не є членом НАТО. Але стримати нову агресію РФ Білий дім намагається потенційними санкціями.

Видання також пише, що протистояння Заходу та РФ навколо України стало прикладом політики стримування та її меж. Ставки обернено пропорційні для Сполучених Штатів і Росії. На перший погляд може здаватися, що для США Україна має менше значення, оскільки країна розташована далеко у географічному плані. Цей дисбаланс інтересів підштовхнув Путіна до більшого ризику, припускаючи, що Байден, ймовірно, не буде готовий до ескалації.

Ставлення Путіна до України межує з одержимістю, і, за деякими повідомленнями, це викликає занепокоєння навіть військових лідерів навколо очільника Кремля. Коли на початку листопада директор ЦРУ Вільям Бернс вперше зіштовхнувся з інформацією розвідки США щодо планування російського вторгнення в Україну, то сказав, що Путін має деякі помилкові уявлення про те, що загарбників вітатимуть як «визволителів», — йдеться в статті.

Експерти наголошують, що в Китаї розуміють, яку шкоду вторгнення РФ в Україну може завдати світовим енергетичним ринкам та економічному зростанню. Однак у спільній заяві не були враховані ці ризики.

У спільній заяві Пекін та Москва також пообіцяли, що обидві країни будуть боротися зі Сполученими Штатами на глобальних регуляторних форумах, таких як Міжнародний союз телекомунікацій, де запропонують власні правила інформаційної сфери.

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Нагадаємо, Україна скликала термінову зустріч з Росією всіма державами-учасницями ОБСЄ. Зустріч ініційована у зв’язку з тим, що Україна не отримала від Російської Федерації відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків, спрямованим у зв’язку з маневрами її сил.

Джерело: The Washington Post