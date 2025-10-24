Спеціальний посланець президента РФ Кирило Дмитрієв прибув до США. Фото:

Спеціальний посланець президента РФ Кирило Дмитрієв прилетів до Сполучених Штатів Америки.

Російський фінансист у п’ятницю, 24 жовтня, прилетів до Штатів для переговорів. Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією». Про це повідомило CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що Дмитрієв відомий як прихильник економічного зближення двох країн і навіть раніше пропонував створити тунель між Аляскою та Далеким Сходом РФ.

Як відомо, у лютому 2022 року Штати запровадили санкції проти Дмитрієва, назвавши його «близьким соратником Путіна». У квітні цього року санкції були тимчасово скасовані і представник Росії відвідав Вашингтон, де зустрівся з посланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, візит російського посланця до США відбувається після того, як 22 жовтня Трамп заявив про скасування зустрічі з Путіним в Угорщині, а США запровадили санкції проти російських нафтогазових компаній «Роснафта» та «Лукойл».

