США запропонують G7 план тиску на РФ. Фото:

Ракурс

США мають намір запропонувати партнерам із G7 комплексний план тиску на Росію.

Цей задум передбачає санкційний та тарифний тиск на країну-агресора. Зокрема, Вашингтон пропонуватиме запровадити вторинні тарифи в розмірі від 50% до 100% для Китаю та Індії й обмежувальні торговельні заходи для обмеження продажу російських енергоносіїв. Про це повідомило видання Bloomberg.

Американці хочуть, щоб «Група семи» створила законний механізм для вилучення заморожених російських активів й розглянула можливість вилучення чи використання цих активів для фінансування оборонних спроможностей України.

Сполучені Штати пропонуватимуть запровадити санкції проти:

танкерів та торгівельних мереж тіньового флоту РФ;

російської нафтової компанії ПАТ «Роснефть»;

організацій, що підтримують російську «оборонку»;

регіональних банків Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у нього закінчується терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер наголосив, що він може завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. У списку обмежень можуть опинитися російська нафтова та банківська сфери.

Джерело: Bloomberg