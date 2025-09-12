Ракурсhttps://racurs.ua/
США мають намір запропонувати партнерам із G7 комплексний план тиску на Росію.
Цей задум передбачає санкційний та тарифний тиск на країну-агресора. Зокрема, Вашингтон пропонуватиме запровадити вторинні тарифи в розмірі від 50% до 100% для Китаю та Індії й обмежувальні торговельні заходи для обмеження продажу російських енергоносіїв. Про це повідомило видання Bloomberg.
Американці хочуть, щоб «Група семи» створила законний механізм для вилучення заморожених російських активів й розглянула можливість вилучення чи використання цих активів для фінансування оборонних спроможностей України.
Сполучені Штати пропонуватимуть запровадити санкції проти:
- танкерів та торгівельних мереж тіньового флоту РФ;
- російської нафтової компанії ПАТ «Роснефть»;
- організацій, що підтримують російську «оборонку»;
- регіональних банків Росії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у нього закінчується терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер наголосив, що він може завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. У списку обмежень можуть опинитися російська нафтова та банківська сфери.
