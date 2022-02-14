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Тысячу за вакцинацию можно уже с сегодняшнего дня потратить на коммуналку. Фото: vchasnoua.com

Тысячу за вакцинацию можно потратить на коммуналку с 14 февраля

14 фев 2022, 14:15
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«Ковидную тысячу» за пройденный курс вакцинации с сегодняшнего дня, 14 февраля, может тратить одна из категорий украинцев.

Люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств «єПідтримки». Срок, когда можно потратить 1 тыс. грн, тоже увеличился — девять месяцев вместо четырех. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.



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Чтобы получить так называемую тысячу Зеленского нужно иметь зеленый COVID-сертификат о вакцинации. Далее надо подать заявку на выплату — открыть специальную карточку в одном из банков-партнеров. В приложении «Дія» нажать «Услуги», «єПідтримка» и «Получить помощь».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привитые граждане старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.

Источник: Ракурс


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