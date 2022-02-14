«Суспільне» проверит в Госпогранслужбе «крымскую» справку Alina Pash

Alina Pash, фото: Eurovision Song Contest

https://racurs.ua/n167034-suspilne-proverit-v-gospogranslujbe-krymskuu-spravku-alina-pash.html

Ракурс

«Суспільне» обратилось в Госпогранслужбу с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о возможной подделке справки о пересечении государственной границы с Крымом командой певицы Alina Pash, недавно победившей на национальном отборе на «Евровидение-2022».

Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

«Суспільне» не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе «Евровидение» с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов, — отмечается в сообщении.

В «Суспільном» добавляют, что ранее уже обращались в ГПСУ, однако получили отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные конфиденциальны.

Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе, — отмечает пресс-служба общественного вещателя.

Представители певицы 13 февраля публиковали «документ от ГПСУ» о том, что она в августе 2015 года посещала оккупированный Крым через админграницу в Херсонской области.

В то же время активист Сергей Стерненко в своем Telehram-канале утверждает, что у него «серьезные и обоснованные» основания утверждать, что обнародованная командой певицы справка является поддельной.

Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта, — утверждает Стерненко.



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