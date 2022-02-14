«Суспільне» проверит в Госпогранслужбе «крымскую» справку Alina Pash

«Суспільне» проверит в Госпогранслужбе «крымскую» справку Alina Pashhttps://racurs.ua/n167034-suspilne-proverit-v-gospogranslujbe-krymskuu-spravku-alina-pash.htmlРакурс
«Суспільне» обратилось в Госпогранслужбу с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о возможной подделке справки о пересечении государственной границы с Крымом командой певицы Alina Pash, недавно победившей на национальном отборе на «Евровидение-2022».
Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.
«Суспільне» не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе «Евровидение» с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов, — отмечается в сообщении.
В «Суспільном» добавляют, что ранее уже обращались в ГПСУ, однако получили отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные конфиденциальны.
Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе, — отмечает пресс-служба общественного вещателя.
Представители певицы 13 февраля публиковали «документ от ГПСУ» о том, что она в августе 2015 года посещала оккупированный Крым через админграницу в Херсонской области.
В то же время активист Сергей Стерненко в своем Telehram-канале утверждает, что у него «серьезные и обоснованные» основания утверждать, что обнародованная командой певицы справка является поддельной.
Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта, — утверждает Стерненко..
Гражданка Украины Алина Ивановна Паш
11.08.2015рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины. Вернулась она обратно авиарейсом Домодедово-Киев только 14.08.2015. В оккупированном Крыму она находилась 12.08.2015, — добавил он. — Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.