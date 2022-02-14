МВС буде без попередження розстрілювати "усіх нових гіркіних" - відеозвернення

https://racurs.ua/ua/n167036-mvs-bude-bez-poperedjennya-rozstriluvaty-usih-novyh-girkinyh-videozvernennya.html

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Українські силові підрозділі продовжують запевняти, що готові до відсічі ворогу. Раніше про це повідомили в Міноборони та Збройних силах, сьогодні — Служба безпеки. З’явилася також заява Міністрество внутрішніх справ (МВС).

Її головна теза: силові підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові захистити Україну від будь-яких спроб відокремити її території. Міністр Денис Монастирський запевнив, що в МВС не допустять сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку.

Повторення Слов’янська ми також не допустимо. Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань! — сказав Монастирський.



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Він закликав українців до спокою і сказав, що 300 тис поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня перебувають на службі.