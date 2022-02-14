Ракета Ілона Маска не впаде на Місяць

https://racurs.ua/ua/n167037-kosmichna-nespodivanka-zamist-rakety-maska-na-misyac-vpade-kytayskyy-aparat.html

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На Місяць у березні не впаде відпрацьована друга ступінь ракети Falcon 9, яка залишилася дрейфувати в космосі після виведення в космос супутника DSCOVR у 2015 році, про що раніше заявляв розробник програмного забезпечення для відстеження небезпечних для Землі об'єктів Project Pluto Білл Грей.

Замість цього, 4 березня з природним супутником Землі зіткнеться частина китайської ракети Long March 3C, запущена у жовтні 2014 року в рамках місії з дослідження Місяця «Чан'є 5-T1». Про це Грей заявив у повідомленні, опублікованому на сайті Project Pluto.

Грей посилається на дані інженера лабораторії реактивних двигунів NASA Джона Гіоргіні, який встановити, що траєкторія DSCOVR перебуває надто далеко від Місяця, щоб ступінь Falcon 9 зіткнулася з природним супутником Землі.

Джон зазначив, що система Horizons компанії JPL показала, що траєкторія космічного апарату DSCOVR не проходила особливо близько до Місяця. Було б трохи дивно, якби друга ступінь пройшла повз Місяць, а DSCOVR перебував в іншій частині неба, — зазначив Грей. — Завжди є деяка відстань, але ця була підозріло великою.

За словами Грея, об'єкт, який невдовзі впаде на Місяць, помилково було ідентифіковано астрономами як частину Falcon 9 кілька років тому через нестачу в учених даних про космічні запуски, траєкторії та останнє відзначене місце розташування ракет, які не поспішають надавати космічні агентства.

Зокрема, фрагмент китайської ракети у 2015 році опинився в тому місці неба, де за підрахунками учених, міг бути фрагмент Falcon 9. Грей зазначає, що ще тоді звернув увагу на його дещо дивну, як для фрагмента ракети, який запускав DSCOVR, орбіту.

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