Резніков переговорив з міністром оборони Білорусі, є домовленості про розрядку

Резніков поговорив з міністром оборони Білорусі. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n167038-reznikov-peregovoryv-z-ministrom-oborony-bilorusi-ie-domovlenosti-pro-rozryadku.html

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Україна та Білорусь домовилися про взаємні візити аташе з питань оборони на навчання.

Білоруський аташе прибуде в Україну на навчання «Заметіль-2022», а український аташе відправиться в Білорусь на навчання «Союзна рішучість-2022». Про це домовилися у ході телефонної розмови міністр оборони України Олексій Резніков та глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін.​ Про це 14 лютого повідомила прес-служба українського оборонного відомства.

Зазначається, що бесіда відбулась заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні.​ Міністри домовилися про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфері в дусі добросусідства.

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Також Резніков та Хренін обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри та транспарентності під час проведення військових навчань поблизу україно-білоруського кордону. Хренін запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з території Білорусі.

Нагадаємо, 14 лютого білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що разом із президентом Росії Володимиром Путіним вирішить, коли військові угруповання РФ покинуть територію Білорусі.