Шольц заїхав до Зеленського перед візитом до Путіна

https://racurs.ua/ua/n167033-sholc-zayihav-do-zelenskogo-pered-vizytom-do-putina-translyaciya.html

Ракурс

У Київ 14 лютого прилетів черговий високий гість — федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Він перебуває в Україні з робочим візитом.

Після завершення зустрічі Шольца та президента України Володимира Зеленського відбудуться українсько-німецькі переговори, лідери проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.

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Нагадаємо, що 15 лютого Шольца чекають в Москві. Там він проведе переговори із Володимиром Путіним.

Канцлер ФРН — черговий лідер Заходу, який намагається втихомирити Росію на тлі нового загострення відносин її влади з Україною. Шольц вперше прибув до Києва після обрання на посаду федерального канцлера.