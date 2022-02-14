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Ракурс
Шольц заїхав до Зеленського перед візитом до Путіна

Шольц заїхав до Зеленського перед візитом до Путіна (ТРАНСЛЯЦІЯ)

14 лют 2022, 15:58
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У Київ 14 лютого прилетів черговий високий гість — федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Він перебуває в Україні з робочим візитом.

Після завершення зустрічі Шольца та президента України Володимира Зеленського відбудуться українсько-німецькі переговори, лідери проведуть зустріч з представниками засобів масової інформації.



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Нагадаємо, що 15 лютого Шольца чекають в Москві. Там він проведе переговори із Володимиром Путіним.

Канцлер ФРН — черговий лідер Заходу, який намагається втихомирити Росію на тлі нового загострення відносин її влади з Україною. Шольц вперше прибув до Києва після обрання на посаду федерального канцлера.

Джерело: Ракурс


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