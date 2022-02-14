«Гарантії безпеки» і санкції проти РФ – Шольц назвав теми розмови з Путіним. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n167051-garantiyi-bezpeky-i-sankciyi-proty-rf-sholc-nazvav-temy-dlya-rozmovy-z-putinym.html

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Вторгнення Росії в Україну не мине без наслідків для країни-агресора. Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв нагадати про це Володимиру Путіну під час особистої зустрічі.

Для уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія потягне за собою політичні та економічні наслідки для Росії. Це я підкреслю завтра в Москві, — заявив німецький політик на прес-конференції після зустрічі з Зеленським.

Шольц заявив, що Захід готовий продовжувати переговори з Росією щодо так званих «гарантій безпеки» для деескалації нинішнього загострення.

Канцлер наголосив, що Німеччина стурбована загостренням ситуації на українсько-російському кордоні. Він назвав зростання російської агресії необґрунтованою та не бачить причин для нарощування військового потенціалу.

Безпекові гарантії будуть центральною темою наших перемовин з Путіним, — зазначив Шольц.



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За його словами, Німеччина активно працює над підготовкою пакету санкцій проти Росії на випадок її нової атаки на Україну і детально обговорила це з американськими партнерами та президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, уряд ФРН відмовляється постачати зброю Україні для самооборони від російської агресії. Німеччина придумує нові причини, щоб пояснити відмову, але водночас компанії ФРН у 2020 році поставили РФ товарів подвійного призначення на 366 млн євро.