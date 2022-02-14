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Ракурс
Нацполіцію до 19 лютого перевели в посилений режим роботи, фото: Znaj.ua

Поліцію перевели на посилений режим роботи — деталі

14 лют 2022, 18:17
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Національна поліція на період з 14 по 19 лютого переведена на посилений режим несення служби.

Про це сьогодні, 14 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

За словами Клименка, переведення особового складу поліції на посилений режим служби означатиме:

  • збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
  • розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
  • взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Клименко зазначає, що до таких дій вдаються, щоб мати можливість оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.



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Посилений режим поліції — це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність, — наголосив він.

Нагадаємо, у МВС сьогодні запевнили, що не допустять повторення подій, які відбулися у Слов’янську та низці інших міст на південному-сході України навесні 2014 року, і пообіцяли без вагань розстрілювати «усіх нових гіркиних».

Джерело: Ракурс


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