Нацполицию до 19 февраля перевели в усиленный режим работы, фото: Znaj.ua

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Национальная полиция на период с 14 по 19 февраля переведена на усиленный режим несения службы.

Об этом сегодня, 14 февраля, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По словам Клименко, перевод личного состава полиции на усиленный режим службы будет означать:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Клименко отмечает, что к таким действиям прибегают, чтобы иметь возможность оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан.

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Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности, — подчеркнул он.

Напомним, в МВД сегодня заверили, что не допустят повторения событий, произошедших в Славянске и ряде других городов на юго-востоке Украины весной 2014 года, и пообещали без колебаний расстреливать «всех новых гиркиных».