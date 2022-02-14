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Нацполицию до 19 февраля перевели в усиленный режим работы, фото: Znaj.ua
Полицию перевели на усиленный режим работы — деталиhttps://racurs.ua/n167050-policiu-pereveli-na-usilennyy-rejim-raboty.htmlРакурс
Национальная полиция на период с 14 по 19 февраля переведена на усиленный режим несения службы.
Об этом сегодня, 14 февраля, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
По словам Клименко, перевод личного состава полиции на усиленный режим службы будет означать:
- увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
- развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
- взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.
Клименко отмечает, что к таким действиям прибегают, чтобы иметь возможность оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан.
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Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности, — подчеркнул он.
Напомним, в МВД сегодня заверили, что не допустят повторения событий, произошедших в Славянске и ряде других городов на юго-востоке Украины весной 2014 года, и пообещали без колебаний расстреливать «всех новых гиркиных».