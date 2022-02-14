Как не спутать коронавирус с сезонной аллергией, рассказали в Минздраве

https://racurs.ua/n167049-kak-ne-sputat-koronavirus-s-sezonnoy-allergiey-rasskazali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется во всех областях. Министерство здравоохранения объяснило, как отличить симптомы COVID-19 от проявлений сезонной аллергии.

Совместными симптомами для сезонной аллергии и коронавируса является головная боль, одышка, боль в горле и чихание. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также сезонная аллергия может вызвать кашель, насморк и усталость, однако повышение температуры более характерно для COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что следует обратить внимание на боль в теле, потерю или искажение обоняния и запаха — эти симптомы могут означать инфицирование коронавирусом.

Свойственными для сезонной аллергии являются зуд глаз или слезотечение, которые обычно не характерны для коронавирусной инфекции.

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Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась после четырех недель стремительного роста новых случаев.