Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Как не спутать коронавирус с сезонной аллергией, рассказали в Минздраве

Как не спутать коронавирус с сезонной аллергией, рассказали в Минздраве

14 фев 2022, 17:54
999

Коронавирус в Украине активно распространяется во всех областях. Министерство здравоохранения объяснило, как отличить симптомы COVID-19 от проявлений сезонной аллергии.

Совместными симптомами для сезонной аллергии и коронавируса является головная боль, одышка, боль в горле и чихание. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также сезонная аллергия может вызвать кашель, насморк и усталость, однако повышение температуры более характерно для COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что следует обратить внимание на боль в теле, потерю или искажение обоняния и запаха — эти симптомы могут означать инфицирование коронавирусом.

Свойственными для сезонной аллергии являются зуд глаз или слезотечение, которые обычно не характерны для коронавирусной инфекции.



.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась после четырех недель стремительного роста новых случаев.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров