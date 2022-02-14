Влюбленные пингвины, фото: Национальный антарктический научный центр

https://racurs.ua/n167048-vlublennyh-pingvinov-pokazali-ukrainskie-polyarniki-foto.html

Ракурс

Украинские полярники ко Дню влюбленных опубликовали романтические фото субантарктических пингвинов, ежегодно возвращающихся в регион, где расположена станция «Академик Вернадский», для проведения брачного сезона.

Фотографии, сделанные участниками 25-й и 26-й Украинских антарктических экспедиций, опубликованы на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Фейсбук.

Так что полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что субантарктические пингвины — однолюбы — и обычно создают пару на всю жизнь.

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Напомним, украинские полярники недавно провели перепись пингвинов, живущих возле «Академика Вернадского».