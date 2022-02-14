Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Закохані пінгвіни, фото: Національний антарктичний науковий центр

Закоханих пінгвінів показали українські полярники (ФОТО)

14 лют 2022, 17:52
999

Українські полярники до Дня закоханих опублікували романтичні фото субантарктичних пінгвінів, котрі щороку повертаються до регіону, де розташована станція «Академік Вернадський», для проведення шлюбного сезону.

Фотознімки, зроблені учасниками 25-ї та 26-ї Українських антарктичних експедицій, опубліковані на сторінці Національного антарктичного наукового центру у соціальній мережі Фейсбук.

Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б’ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що субантарктичні пінгвіни — однолюби — й зазвичай створюють пару на все життя.



.

Закохані пінгвіни, фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, українські полярники нещодавно провели перепис пінгвінів, які живуть біля «Академіка Вернадського».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів