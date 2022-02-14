Закохані пінгвіни, фото: Національний антарктичний науковий центр

https://racurs.ua/ua/n167048-zakohanyh-pingviniv-pokazaly-ukrayinski-polyarnyky-foto.html

Ракурс

Українські полярники до Дня закоханих опублікували романтичні фото субантарктичних пінгвінів, котрі щороку повертаються до регіону, де розташована станція «Академік Вернадський», для проведення шлюбного сезону.

Фотознімки, зроблені учасниками 25-ї та 26-ї Українських антарктичних експедицій, опубліковані на сторінці Національного антарктичного наукового центру у соціальній мережі Фейсбук.

Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б’ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що субантарктичні пінгвіни — однолюби — й зазвичай створюють пару на все життя.

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Нагадаємо, українські полярники нещодавно провели перепис пінгвінів, які живуть біля «Академіка Вернадського».