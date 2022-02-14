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Ракурс
Стали відомі імена нардепів-втікачів з України – список. Фото: tribun

Стали відомі імена нардепів-втікачів з України — список

14 лют 2022, 17:30
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Володимир Зеленський, президент України, звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України.

Він заявив, що протягом 24 годин чекатиме на їхнє повернення в Україну. Про це Зеленський сказав на прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За даними «Української правди», станом на 12.00 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів. Про це журналістам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Йдеться про таких народних обранців:

  • Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
  • Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
  • Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
  • Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
  • Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
  • Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
  • Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
  • Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
  • Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
  • Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (Катар);
  • Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
  • Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
  • Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
  • Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар);
  • Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
  • Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
  • Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
  • Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
  • Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
  • Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
  • Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
  • Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
  • Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

За інформацією джерел «Української правди», керівництво фракції «Слуга народу» попросило всіх своїх депутатів повернутися в Україну.



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«Ракурс» повідомляв, що українські олігархи патріотично відреагували на ймовірну нову атаку Росії на Україну. У неділю, 13 лютого, з України вилетіло до двох десятків чартерів та рейсів приватних літаків.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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