Стали відомі імена нардепів-втікачів з України – список. Фото: tribun

https://racurs.ua/ua/n167047-staly-vidomi-imena-nardepiv-vtikachiv-z-ukrayiny-spysok.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України.

Він заявив, що протягом 24 годин чекатиме на їхнє повернення в Україну. Про це Зеленський сказав на прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За даними «Української правди», станом на 12.00 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів. Про це журналістам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Йдеться про таких народних обранців:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);

Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);

Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);

Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);

Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);

Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);

Устінова Олександра («Голос»), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);

Железняк Ярослав («Голос»), 12 лютого відправився у Париж (Франція);

Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);

Аліксейчук Олександр («Слуга народу»), 5 лютого вилетів у Доху (Катар);

Аллахвердієва Ірина («Слуга народу»), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);

Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);

Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);

Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар);

Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);

Кривошеєв Ігор («Слуга народу»), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);

Нагорняк Сергій («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);

Пивоваров Євген («Слуга народу»), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);

Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);

Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);

Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);

Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);

Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

За інформацією джерел «Української правди», керівництво фракції «Слуга народу» попросило всіх своїх депутатів повернутися в Україну.

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«Ракурс» повідомляв, що українські олігархи патріотично відреагували на ймовірну нову атаку Росії на Україну. У неділю, 13 лютого, з України вилетіло до двох десятків чартерів та рейсів приватних літаків.

Джерело: «Українська правда»