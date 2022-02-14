У більшості регіонів України 15 лютого опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n167046-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-15-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 лютого буде без опадів в більшості регіонів, окрім Закарпаття, де вдень очікується невеликий дощ, та Карпат, де йтиме мокрий сніг.

У північно-східній частині країни та в Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме −3…−8° (у північно-східній частині та в Карпатах — −9…−14°), вдень — +3…+8°.

Погода в Києві 15 лютого буде ясною без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −4…−6°, вдень — піднімуться до +4…+6°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме −2…−4°, вдень — +7…+9°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде хмарною з проясненнями, без опадів. Термометри вночі покажуть −1…−3°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде ясною, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −10…−11° вночі та +4…+6° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

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Геомагнітний стан у Києві 13 лютого буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.