В большинстве регионов Украины 15 февраля осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n167046-bez-osadkov-v-bolshinstve-regionov-pogoda-v-ukraine-na-15-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 февраля без осадков в большинстве регионов, кроме Закарпатья, где днем ​​ожидается небольшой дождь, и Карпат, где будет идти мокрый снег.

В северо-восточной части страны и в Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами возможен гололед. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью будет составлять −3…−8° (в северо-восточной части и в Карпатах — −9…−14°), днем ​​- +3…+8°. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 15 февраля будет ясной без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −4…−6°, днем ​​- поднимутся до +4…+6°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит −2…−4°, днем ​​- +7…+9°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет облачной с прояснениями, без осадков. Термометры ночью покажут −1…−3°, днем ​​- +6…+8°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет ясной, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −10…−11° ночью и +4…+6° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

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Геомагнитная обстановка в Киеве 13 февраля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.