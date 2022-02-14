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Ракурс
Стали известны имена нардепов-беглецов из Украины – список. Фото: tribun

Стали известны имена нардепов-беглецов из Украины — список

14 фев 2022, 17:30
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Владимир Зеленский, президент Украины, обратился к нардепам и олигархам, которые выехали из Украины.

Он заявил, что в течение 24 часов будет ждать их возвращения в Украину. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

По данным «Украинской правды», по состоянию на 12:00 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о таких народных избранниках:

  • Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
  • Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
  • Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
  • Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
  • Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
  • Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
  • Устинова Александра («Голос»), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
  • Железняк Ярослав («Голос»), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
  • Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
  • Аликсейчук Александр («Слуга народа»), 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
  • Аллахвердиева Ирина («Слуга народа»), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
  • Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
  • Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  • Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
  • Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
  • Кривошеев Игорь («Слуга народа»), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
  • Нагорняк Сергей («Слуга народа»), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
  • Пивоваров Евгений («Слуга народа»), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
  • Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
  • Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
  • Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
  • Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  • Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

По информации источников «Украинской правды», руководство фракции «Слуга народа» попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.



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«Ракурс» сообщал, что украинские олигархи патриотически отреагировали на вероятную атаку России на Украину. В воскресенье, 13 февраля, из Украины вылетело два десятка чартеров и рейсов частных самолетов.

Источник: «Украинская правда»

Источник: Ракурс


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