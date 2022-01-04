Марш пінгвінів показали українські полярники

https://racurs.ua/ua/n165304-sekret-marshu-pingviniv-rozkryly-ukrayinski-polyarnyky-video.html

Ракурс

Марш пінгвінів до океану показали на відео українські полярники, які зараз перебувають на станції «Академік Вернадський». Про це повідомив у Фейсбук Національний антарктичний науковий центр.

Кілька разів на добу українські полярники спостерігають, як пінгвіни організованими шеренгами «марширують» до океану, щоб поласувати крилем.

Біолог Національної академії наук України Артем Джулай пояснив, що причиною цього «вимаршу» є еволюційне пристосування для збереження якнайбільшої кількості життів пінгвінів. Він нагадав, що в океані на кілегрудих птахів чатують хижаки — морські леопарди та косатки. Якщо кинутися за їжею гуртом, то ризик для кожного пінгвіна менший, аніж у випадку харчування поодинці.

Зі слів біолога, нерідко пінгвіни підштовхують один одного до стрибка у воду, адже перший «сміливець» найбільше ризикує стати жертвою. Тому, зазвичай, птахи певний час тупцюють на березі, доки найхоробріший не пірне у воду. Тоді до нього масово приєднуються інші.