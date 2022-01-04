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Зеленський про дороги - За окремі ділянки соромно, є й багато рівних
Зеленський про дороги — За окремі ділянки справді соромно, але є багато рівнихhttps://racurs.ua/ua/n165303-zelenskyy-pro-dorogy-za-okremi-dilyanky-spravdi-soromno-ale-ie-bagato-rivnyh.htmlРакурс
Дороги в п’яти областях України проінспектував президент Володимир Зеленський, який мандрував з Києва до гірськолижного курорту «Буковель» на Івано-Франківщині.
Як приємно подорожувати Україною, у якій сьогодні багато рівних, сучасних, освітлених доріг. Здолавши вчора понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат «Великого будівництва», — вказав глава держави на власній Фейсбук-сторінці.
На його думку, українці гідні їздити хорошими дорогами, «не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни».
Ще не всі дороги в ідеальному стані… Подекуди трапляються ділянки, які наче відносять нас у минуле — минуле поганих доріг і роздратованих водіїв. За такі ділянки справді соромно, — визнав президент.
Він також пообіцяв відремонтувати «всі дороги в Україні», зокрема й трасу М-06 Київ — Чоп. Найбільш критичні ділянки на ній влада планує оновити впродовж наступних років.
З пріоритетів — реконструкція обходу Житомира, яку почнемо цього року. Щойно ми з’їжджаємо з дороги Київ — Чоп у напрямку Тернополя (біля міста Дубно), починаємо рухатися свіжовідремонтованими ділянками. Із 329 км маршруту Дубно — Буковель нам залишилось оновити 20 км, — підсумував Зеленський.
З його слів, цієї весни відремонтують чотири окремі ділянки. Паралельно закінчать під’їзд до Рогатина, який перебуває в жахливому стані.
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