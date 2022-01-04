Зеленский о дорогах – За отдельные участки стыдно, но есть много ровных

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Дороги в пяти областях Украины проинспектировал президент Владимир Зеленский, который путешествовал из Киева в горнолыжный курорт «Буковель» на Ивано-Франковщине.

Как приятно путешествовать по Украине, в которой сегодня много ровных, современных, освещенных дорог. Одолев вчера свыше 700 км по трассе в пяти областях, могу с уверенностью сказать, что вижу результат «Большого строительства», — указал глава государства на собственной Facebook-странице.

По его мнению, украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, «не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны».

Еще не все дороги в идеальном состоянии… Кое-где встречаются участки, которые будто уносят нас в прошлое — прошлое плохих дорог и раздраженных водителей. За такие участки действительно стыдно, — признал президент.

Он также пообещал отремонтировать все дороги в Украине, в том числе и трассу М-06 Киев — Чоп. Наиболее критические участки на ней власти планируют обновить в течение следующих лет.

Из приоритетов — реконструкция обхода Житомира, которую начнем в этом году. Как только мы съезжаем с дороги Киев — Чоп в направлении Тернополя (возле города Дубно), начинаем двигаться по свежеотремонтированным участкам. Из 329 км маршрута Дубно — Буковель нам осталось обновить 20 км, — подытожил Зеленский.

По его словам, этой весной отремонтируют четыре отдельных участка. Параллельно закончат подъезд к находящемуся в ужасном состоянии Рогатину.