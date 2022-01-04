Секрет марша пингвинов раскрыли украинские полярники — новости о животных

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Ракурс

Марш пингвинов к океану показали на видео украинские полярники, которые сейчас находятся на станции «Академик Вернадский». Об этом сообщил в Фейсбуке Национальный антарктический научный центр.

Несколько раз в сутки украинские полярники наблюдают, как пингвины организованными шеренгами «маршируют» в океан, чтобы полакомиться крилем.

Биолог Национальной академии наук Украины Артем Джулай объяснил, что причиной этого «марша» является эволюционное приспособление для сохранения наибольшего количества жизней пингвинов. Он напомнил, что в океане на нелетающих морских птиц ожидают хищники — морские леопарды и косатки. Если броситься за едой всем вместе, то риск для каждого пингвина меньше, чем в случае питания в одиночку.

По словам биолога, нередко пингвины подталкивают друг друга к прыжку в воду, ведь первый «храбрец» больше всего рискует стать жертвой. Поэтому обычно птицы определенное время топчутся на берегу, пока самый храбрый не нырнет в воду. Тогда к нему массово присоединяются другие.