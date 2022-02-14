Як не сплутати коронавірус із сезонною алергією, розповіли у МОЗ

https://racurs.ua/ua/n167049-yak-ne-splutaty-koronavirus-iz-sezonnou-alergiieu-rozpovily-u-moz.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється у всіх областях. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) пояснило, як відрізнити симптоми COVID-19 від проявів сезонної алергії.

Спільними симптомами для сезонної алергії та коронавірусу є головний біль, задишка, біль у горлі та чхання. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Також сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та втому, однак підвищення температури більш характерне для COVID-19.

У відомстві наголосили, що варто звернути увагу на біль у тілі, втрату або спотворення нюху та запаху — ці симптоми можуть означати інфікування коронавірусом.

Властивими для сезонної алергії є свербіж очей або сльозотеча, які зазвичай для коронавірусної інфекції не характерні.

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Нагадаємо, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася після чотирьох тижнів стрімкого зростання нових випадків.