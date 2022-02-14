«Гарантии безопасности» и санкции – Шольц назвал темы разговора с Путиным. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n167051-garantii-bezopasnosti-i-sankcii-sholc-nazval-temy-razgovora-s-putinym.html

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Вторжение России в Украину не пройдет без последствий для страны-агрессора. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал напомнить об этом во время личной встречи Владимиру Путину.

Для правительства Германии понятно, что дальнейшая военная агрессия повлечет за собой политические и экономические последствия для России. Это я подчеркну завтра в Москве, — заявил немецкий политик на пресс-конференции после встречи с Зеленским.

Шольц заявил, что Запад готов продолжать переговоры с Россией по поводу так называемых «гарантий безопасности» для деэскалации нынешнего обострения.

Канцлер подчеркнул, что Германия озабочена обострением ситуации на украинско-российской границе. Он назвал рост российской агрессии необоснованным и не видит причин для наращивания военного потенциала.

Гарантии безопасности будут центральной темой наших переговоров с Путиным, — отметил Шольц.



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По его словам, Германия активно работает над подготовкой пакета санкций против России на случай ее новой атаки на Украину и подробно обсудила это с американскими партнерами и президентом США Джо Байденом.

Напомним, правительство ФРГ отказывается поставлять Украине оружие для самообороны от российской агрессии. Германия придумывает новые причины, чтобы объяснить отказ, но в то же время компании ФРГ в 2020 году поставили РФ товаров двойного назначения на 366 млн евро.