Україна арештувала п'ять суден, які заходили в окупований Крим. Фото: freepik.com

https://racurs.ua/ua/n167052-ukrayina-areshtuvala-p-yat-suden-yaki-zahodyly-v-okupovanyy-krym.html

Ракурс

Суд наклав арешт на п’ять іноземних суден, які незаконно заходили в порти окупованого Росією Криму.

Загалом накладені арешти на 59 суден-порушників. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим, яка тимчасово працює в Херсоні.

За клопотаннями прокуратури Криму накладено арешти на п’ять суден-порушників порядку в’їзду і виїзду в окупований півострів, — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого Криму для міжнародного судноплавства.

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Однак деякі іноземні судна порушують українське законодавство і заходять в порти півострова.

Нагадаємо, 12 лютого розпочалися навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ у Херсонській області на адміністративній межі з окупованим Кримом.