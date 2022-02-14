Украина арестовала пять судов, заходивших в оккупированный Крым. Фото: freepik.com

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Ракурс

Суд наложил арест на пять иностранных судов, незаконно заходивших в порты оккупированного Россией Крыма.

В целом наложены аресты на 59 судов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым, временно работающей в Херсоне.

По ходатайствам прокуратуры Крыма наложены аресты на пять судов-нарушителей порядка въезда и выезда в оккупированный полуостров, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированного Крыма для международного судоходства.

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Однако некоторые иностранные суда нарушают украинское законодательство и заходят в порты полуострова.

Напомним, 12 февраля начались учения подразделений Министерства внутренних дел в Херсонской области на административной границе с оккупированным Крымом.