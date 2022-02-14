Зеленский основал новый праздник на фоне возможного вторжения России. Фото: Ракурс

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, записал видеообращение к украинцам на фоне усиления российской агрессии на украинских границах.

Глава государства сообщил, что 16 февраля станет Днем единения с проведением торжественных мероприятий по исполнению государственного гимна и поднятию государственного флага.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, — заявил Зеленский.

Согласно указу, опубликованному на сайте президента, украинские посольства и консульства проведут мероприятия по единению и поддержке Украины.

Зеленский также распорядился, чтобы в течение суток правительство обеспечило поднятие зарплат на 30% военнослужащим Вооруженных сил и на 20% — пограничникам и нацгвардейцам.

Кроме того, правительство должно создать единую информационную платформу «UАразом», которая будет ежедневно информировать о реальном состоянии ситуации с безопасностью.

Также президент распорядился ускорить формирование отрядов территориальной обороны и повысить рекрутинг среди населения.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что его семья находится в Украине и не собирается бежать за границу.