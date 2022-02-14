Зеленський заснував нове свято на тлі можливого вторгнення Росії. Фото: Ракурс

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, записав відеозвернення до українців на тлі посилення російської агресії на українських кордонах.

Глава держави повідомив, що 16 лютого стане Днем єднання з проведенням урочистих заходів з виконання державного гімну та підняттям державного прапора.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність, — заявив Зеленський.

Відповідно до указу, опублікованого на сайті президента, українські посольства й консульства проведуть заходи з єднання й підтримки України.

Зеленський також розпорядився, щоб протягом доби уряд забезпечив підняття зарплат на 30% військовослужбовцям Збройних сил і на 20% — прикордонникам і нацгвардійцям.

Крім того, уряд має створити єдину інформаційну платформу «UАразом», яка щодня інформуватиме про «реальний стан безпекової ситуації».

Також президент розпорядився прискорити формування загонів територіальної оборони та підвищити рекрутинг серед населення.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що його сім’я перебуває в Україні та не збирається втікати за кордон.