Разгул демократии — Госдума рассмотрит два постановления о признании фейковых ЛДНР

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В Госдуму России внесен проект обращения нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Россией так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».

Проект соответствующего определения опубликован 14 февраля в базе данных Госдумы. Документ внесли депутаты от партии Путина «Единая Россия» — Виктор Водолацкий и Артем Туров.

Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы «К президенту РФ В. Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР» и обсуждении проекта обращения, — говорится в проекте постановления.

Эти депутаты считают «обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР». Мол, на основе всенародного волеизъявления «в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Путинские депутаты убеждают, что признание обезопасит «молодые республики» от «внешних угроз и реализации политики геноцида» и «начнет процесс международного признания обоих государств».

Совет Думы вынесет на пленарное заседание Госдумы во вторник два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР, — сказал собеседник «Интерфакса».

Первый проект постановления — это документ, ранее в Госдуму внесенный депутатами от фракции КПРФ и предусматривающий немедленное направление президенту этого обращения, сразу после возможного одобрения палатой.

В проекте «Единой России» предусматриваются консультации по МИД и Минобороны, а затем голосование за независимость квази-образований.

Коммунисты РФ внесли в Думу свой проект о признании фейковых образований еще 19 января.

Госдума 15 февраля рассмотрит оба проекта. Примут тот, который при рейтинговом голосовании наберет больше голосов.

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