Розгул демократії - Держдума розгляне аж дві постанови про визнання фейкових ЛДНР

https://racurs.ua/ua/n167039-rozgul-demokratiyi-derjduma-rozglyane-aj-dvi-postanovy-pro-vyznannya-feykovyh-ldnr.html

Ракурс

До Держдуми Росії внесено проект звернення нижньої палати парламенту до президента РФ Володимира Путіна щодо необхідності визнання Росією так званих «Донецької та Луганської народних республік».

Проект відповідної ухвали опублікований 14 лютого у базі даних Держдуми. Документ внесли депутати від партії Путіна «Єдина Росія» — Віктор Водолацький та Артем Туров.

Провести консультації з МЗС РФ щодо проекту звернення Держдуми «До президента РФ В. Путіна про необхідність визнання ДНР і ЛНР» та обговорення проекту звернення, — йдеться у проекті постанови.

Ці депутати вважають «обґрунтованим та морально виправданим визнання ДНР та ЛНР». Мовляв, на основі всенародного волевиявлення «в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади».

Путінські депутати переконують, що визнання убезпечить «молоді республіки» від «зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду» і «започаткує процес міжнародного визнання обох держав».

Рада Думи винесе на пленарне засідання Держдуми у вівторок два проекти постанови про звернення до президента з проханням визнати ДНР та ЛНР, — сказав співрозмовник «Інтерфаксу».

Перший проект ухвали — це документ, який раніше в Держдуму внесли депутати від фракції КПРФ і який передбачає негайне спрямування президенту цього звернення, одразу після можливого схвалення палатою.

В проекті «Єдиної Росії» передбачаються консультації з МЗС та Міноборони, а згодом голосування за незалежність квазі-утворень.

Комуністи РФ внесли в Думу свій проект про визнання 19 січня.

Держдума 15 лютого розгляне обидва проекти. Приймуть той варіант, який за рейтингового голосування набере більше голосів.

.