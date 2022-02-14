Визнання ДНР і ЛНР зруйнує мінські угоди – Офіс президента попередив РФ. Фото: Главком

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Агресія Росії посилюється на окупованих територіях. Якщо РФ у будь-якому форматі визнає фейкові ЛНР та ДНР, це означатиме її відмову від мінських домовленостей.

Документ не передбачає визнання так званих «республік». Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло в коментарі виданню «Інтерфакс-Україна».

Примусова паспортизація на окупованих територіях і зміцнення рубльової зони, а також фактичне підключення окупаційних структур до адміністративної системи Росії — це суперечить мінським угодам, — нагадав він.

Політик зазначив, що всі учасники переговорного процесу визнають мінські документи як базовий шлях для досягнення миру на Донбасі.

Також Подоляк нагадав, що російська влада теж говорила, про те, що це і їхня офіційна позиція.

Показовий сам факт того, що в російському парламенті з’явилися два проекти рішень щодо так званих ДНР і ЛНР, — сказав він.

Радник голови Офісу президента висловив припущення, що такі дії можуть свідчити про «розбалансування внутрішніх політичних процесів у Росії».

Як відомо, офіційно не визнаючи ДНР та ЛНР, Росія таємно надає їм військову підтримку з моменту вторгнення на Донбас у 2014 році.

Нагадаємо, до Держдуми Росії внесли проект звернення нижньої палати парламенту до президента РФ Володимира Путіна щодо необхідності визнання Росією так званих «Донецької та Луганської народних республік».

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Депутати вважають «обґрунтованим та морально виправданим визнання ДНР та ЛНР». Мовляв, на основі всенародного волевиявлення «в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»