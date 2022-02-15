«Слуга народа» хочет разрешить депутатам голосовать онлайн. Фото: УП

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Ракурс

«Слуга народа» хочет разрешить онлайн-голосование в Верховной Раде. Речь идет о депутатах, которые находятся на больничном из-за коронавируса. Голосование за такую инициативу планируют провести 15 февраля.

Если Верховная Рада поддержит эту идею, то депутаты смогут голосовать удаленно разноцветными карточками с помощью видеосвязи. Об этом стало известно по итогам совещания фракции «Слуга народа».

Глава фракции Давид Арахамия считает, что такое голосование позволит депутатам, которые легко болеют коронавирусом и хорошо чувствуют себя, не отрываться от законотворческого процесса.

Для голосования у депутатов будет в наличии три карточки разного цвета. Их голоса будет засчитывать счетная комиссия — это представители аппарата, которые сидят у входа и занимаются проверкой системы «Рада».

В то же время Дмитрий Разумков заявил, что объединение «Разумная политика» не будет поддерживать «безнравственные и незаконные инициативы» слуг.

Тем, кто это предлагает, нужно для начала прочесть Конституцию, регламент и иметь хоть немного совести, — заявил экс-председатель Верховной Рады.

По его словам, если парламентарии так переживают за свое здоровье, пусть напишут заявление о сложении депутатских полномочий и возвращаются к тому, чем занимались до 2019 года.

Верховная Рада это предложение очень быстро удовлетворит, а на их места придут другие коллеги, которые не будут бояться работать на Грушевского, 5 и голосовать за важные для государства решения, — отметил Разумков.

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Напомним, СМИ опубликовали информацию о бегстве ряда влиятельных политиков и бизнесменов из Украины, в их числе депутатов от «Слуги народа».

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к нардепам и олигархам, которые выехали из Украины. Он заявил, что в течение 24 часов будет ждать их возвращения в Украину.