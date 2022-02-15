Киев расценит признание фейковых ЛДНР как выход РФ из минских соглашений — МИД

https://racurs.ua/n167074-kiev-rascenit-priznanie-feykovyh-ldnr-kak-vyhod-rf-iz-minskih-soglasheniy-mid.html

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Признание Россией фейковых группировок ЛНР и ДНР будет расценено Украиной как выход России из минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 15 февраля заявил о «неизменной позиции Украины» — в случае принятия решения о признании так называемых «молодых республик» Российская Федерация де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров, — сказал Кулеба.



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Напомним, что 15 февраля Госдума РФ рассматривает два проекта обращения к Владимиру Путину о признании ОРДЛО.

14 февраля в Офисе президента также предостерегли Москву от признания фейковых образований на востоке Украины.