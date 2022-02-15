Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Спутниковый снимок российских войск, фото: BuzzFeed

Россия наращивает войска — новые спутниковые снимки опубликовал BuzzFeed

15 фев 2022, 12:15
999

В Беларуси, временно оккупированном Крыму и на западе РФ в последние два дня отмечено наращивание Россией войск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные журналистом BuzzFeed News Кристофером Миллером.

Так, несколько снимков показывают российские войска и технику и их отбытие в белорусской Речице (Гомельская область).

Спутниковый снимок российских войск, фото: BuzzFeed

На других снимках показаны российские тяжелые транспортные вертолеты в Мачулищах (Минская область Беларуси).

Спутниковый снимок российских войск, фото: BuzzFeed

Спутник также снял транспортные средства и штурмовые вертолеты у озера Донузлав во временно оккупированном Россией Крыму.

Спутниковый снимок российских войск, фото: BuzzFeed

Также Миллер опубликовал снимки, показывающие оставление российской техникой базы в городе Ельня (Смоленская область РФ).

Спутниковый снимок российских войск, фото: BuzzFeed



.

Фотографии сделаны спутниками американской компании Maxar, предоставляющей услуги по проведению спутниковой съемки местности.

Напомним, в Минобороны Украины считают, что Россия еще не создала ни одной наступательной ударной группировки у границы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров