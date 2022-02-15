Спутниковый снимок российских войск, фото: BuzzFeed

https://racurs.ua/n167073-rossiya-naraschivaet-voyska-novye-sputnikovye-snimki-opublikoval-buzzfeed.html

Ракурс

В Беларуси, временно оккупированном Крыму и на западе РФ в последние два дня отмечено наращивание Россией войск.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные журналистом BuzzFeed News Кристофером Миллером.

Так, несколько снимков показывают российские войска и технику и их отбытие в белорусской Речице (Гомельская область).

На других снимках показаны российские тяжелые транспортные вертолеты в Мачулищах (Минская область Беларуси).

Спутник также снял транспортные средства и штурмовые вертолеты у озера Донузлав во временно оккупированном Россией Крыму.

Также Миллер опубликовал снимки, показывающие оставление российской техникой базы в городе Ельня (Смоленская область РФ).

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Фотографии сделаны спутниками американской компании Maxar, предоставляющей услуги по проведению спутниковой съемки местности.

Напомним, в Минобороны Украины считают, что Россия еще не создала ни одной наступательной ударной группировки у границы.