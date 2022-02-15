Признание Россией ЛДНР и новые санкции за агрессию – обращение Рады к миру. Фото: Главком

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Верховная Рада обращается к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Европарламенту для предоставления Украины оружия и ужесточения санкций против России.

Постановление поддержали 326 депутатов, два нардепа проголосовали против, еще девять воздержались от голосования. Об этом стало известно по трансляции заседания Рады.

Также депутаты приняли постановление об обращении в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости самопровозглашенных «республик» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как известно, официально не признавая ДНР и ЛНР, Россия тайно оказывает им военную поддержку с момента вторжения на Донбасс в 2014 году.

Недавно в Госдуму России был внесен проект обращения нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Россией так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».

Депутаты считают «обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР». Мол, на основе всенародного волеизъявления «в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

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Напомним, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на фоне усиления российской агрессии на украинских границах.

Глава государства сообщил, что 16 февраля станет Днем единения с проведением торжественных мероприятий по исполнению государственного гимна и поднятию государственного флага.