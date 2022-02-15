Визнання Росією ЛДНР і нові санкції за агресію – звернення Ради до світу. Фото: Главком

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Верховна Рада звертається до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, Європарламенту для надання України зброї та посилення санкцій проти Росії.

Постанову підтримали 326 депутатів, два нардепи проголосували «проти», ще дев’ять утрималися від голосування. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Також депутати прийняли постанову про звернення до ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як відомо, офіційно не визнаючи ДНР та ЛНР, Росія таємно надає їм військову підтримку з моменту вторгнення на Донбас у 2014 році.

Нещодавно до Держдуми Росії внесли проект звернення нижньої палати парламенту до президента РФ Володимира Путіна щодо необхідності визнання Росією так званих «Донецької та Луганської народних республік».

Депутати вважають «обґрунтованим та морально виправданим визнання ДНР та ЛНР». Мовляв, на основі всенародного волевиявлення «в республіках побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади».

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Нагадаємо, Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі посилення російської агресії на українських кордонах.

Глава держави повідомив, що 16 лютого стане Днем єднання з проведенням урочистих заходів з виконання державного гімну та підняттям державного прапора.